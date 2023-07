È morta Sinead O’Connor | l’iconica cantante irlandese aveva solo 56 anni e una labile salute mentale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È, scomparsa prematuramente all’età di 56: affetta da problemi die afflitta dal suicidio del figlio lo scorso anno, la celebre “testa rasata”vinto un Grammy per I Do Not Want What I Haven’t Gotall’età di 56. La notizia della sua prematura scomparsa è stata confermata poco fa dal The Irish Times dalla famiglia, che non ha comunicato la causa del decesso: «È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata. La sua famiglia e ...

È morta Sinead O'Connor, la leggenda della musica aveva 56 anni

