È morta la cantante Sinead O' Connor

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 26 luglio 2023) LairlandeseO'all'età di 56 anni. A riportare la notizia è il quotidiano Irish Times. Le cause del suo decesso non sono ancora state rese note.L'acclamata interprete di Dublino ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone "Nothing Compares 2 U" è...