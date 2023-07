È morta la cantante Sinead O' Connor | lutto nella musica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sinéad O', lairlandese, ci ha lasciato a 56 anni. Nata a Dublino, ha realizzato 10 album in studio. Il singolo 'Nothing Compares 2 U' è stato insignito del titolo di numero uno al ...

20.38 Musica, addio a Sinead O'Connor Lutto nel mondo della musica. E'a 56 anni lairlandese Sinead O'Connor. Lo riporta l'Irish Times. Laera diventata celebre nel 1990 grazie al successo del suo singolo "Nothing Compares 2 U". Acclamata ...Il 7 gennaio 2022 era stato ritrovato morto il figlio Shane, di soli 17 anni, avuto da una relazione colfolk Donal Lunny. Era stata la stessaa darne annuncio sul suo profilo ...Sinead O'Connor èLairlandese ha pubblicato 10 album in studio e la sua canzone 'Nothing Compares 2 U' è stata un grande successo. Sinead O'Connor ha sofferto di numerosi problemi di ...

Morta Sinead O'Connor, la cantante irlandese aveva 56 anni: "Nothing compares 2 U" la rese celebre nel mondo TGCOM

È morta talentuosa cantante e musicista irlandese, Sinead O'Connor, avvenuta a soli 56 anni. La sua morte è avvenuta a seguito di una lunga battaglia contro la depressione e una serie di gravi problem ...La morte di Sinéad O'Connor arriva un anno dopo il tragico suicidio del suo figlio 17enne, Shane. Ultimamente O'Connor aveva condiviso una foto di Shane con un messaggio molto toccante, descrivendo ...