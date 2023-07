“È fuori | cacciato” Rai | un’altra decisione choc su un conduttore | “Non ci sarà più”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Pensare che aveva già registrato ben quattro puntate del suo programma televisivo, che sarebbe dovuto andare presto in onda su Rai 3. Come un fulmine a ciel sereno, la scelta “aziendale”, annunciata da parte dell’amministratore delegato Roberto Sergio. Roberto Saviano ora è stato allontanato dalla rete pubblica. Nonostante di sia parlato di unapresa per motivi aziendali, parte del pubblico ha notato che il fatto sia accaduto improvvisamente ed a ridosso di una vicenda. Ossia dell’attacco che Roberto Saviano ha dedicato a Matteo Salvini dicendolo “il ministro della mala vita”. Poi la cacciata dalla Rai, coincidenze? Rai, laufficiale su Roberto Saviano: “Perché è” La notizia è venuta a galla grazie ad una intervista che Roberto Sergio ha rilasciato a Il Messaggero nelle ultime ore. A quanto pare ...

Saviano cacciato dalla Rai. Sergio: “Scelta aziendale”. Lo scrittore paga lo scontro con Salvini la Repubblica

Roberto Saviano è fuori dai palinsesti autunnali della Rai. Il suo programma Insider, faccia a faccia con il crimine – quattro puntate già registrate – non andrà in onda, come previsto, a novembre. Lo ...Roberto Saviano non avrà programmi in Rai. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato dell'azienda televisiva Roberto Sergio, in un'intervista a ...