É Difficile | Il Dramma di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È un periodo infuocato per la famiglia, ma stavolta il protagonista è un altro:, la bellissima sorella di Belen, che ha messo tutti sotto i riflettori con il suo annuncio esplosivo! #moser Mentre il pianeta gossip era ancora in fibrillazione per i tira e molla amorosi tra Belen, Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni, ecco chee il suo fidanzatoMoser hanno deciso di alzare l’asticella e lasciare tutti a bocca aperta. In un’intervista esclusiva a Chi, la coppia d’oro ha rivelato il loro piano segreto: un bambino! Sì, avete capito bene., ormai insieme da sei anni, stanno cercando di ampliare la famiglia. “Avremmo voluto avere figli ...