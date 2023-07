Dybala-Inter | l’eterno ritorno che rimane sempre il più conveniente

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023) A un anno di distanza, Paulotorna a ruotare nell’orbita dell’. E l’ingaggio dell’argentino sarebbe anche oggi una mossa più cheper i nerazzurri. CORSI E RICORSI – Anche oggi Antonello Venditti offre un assist al calciomercato. Perché l’intro “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” della celeberrima canzone “Amici mai” si sposa perfettamente all’e a Paulo. È infatti notizia delle ultime ore che Beppe Marotta sia tornato a sondare il terreno con l’entourage della Joya per un eventuale approdo in nerazzurro. Un anno dopo aver quasi completato l’ingaggio dell’ex Juventus a parametro zero. Salvo poi scegliere di spostare il focus dell’attacco (e del mercato) su Romelu Lukaku. E oggi, a dodici mesi di distanza, tornano a essere ...