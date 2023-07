Dybala conteso tra le big | rimpianto per Marotta

... la partenza di Zakaria (da Monaco e Lipsia) può aiutare sul fronte Kessie, a patto che il ... Tempo di rinnovi invece nella Capitale: ci siamo per il prolungamento dicon la Roma fino al ...All'uscita dal pullman alcuni giocatori, tra cui, si sono fermati a firmare autografi e ... Dopo di lui, anche Sabitzer è pronto a lasciare il Bayern ed èda molte squadre. Tra queste il ...... in Italia s'intende, è dunque Davide Frattesi ,da Inter, Juventus e Milan . Fino a ... anche l'Inter cerca di fare cassa L' Inter , già scottata da Bremer e, seppur in modo diverso,, ...

Calciomercato: Osimhen resta, Dybala attende il rinnovo Quotidianpost.it

Le ultime di calciomercato vogliono Osimhen e il Napoli vicini a un accordo. Dybala chiama Morata e aspetta la Roma per il rinnovo.Paulo Dybala ha messo insieme una grande stagione alla Roma. Il suo futuro torna di moda tra volontà e permanenza ...