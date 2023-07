(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Due scippi indiieri, a, dove i banditi hanno preso di mira duestraniere: una inglese di 82 anni che stava passeggiando lungo le vie del quartiere San Ferdinando diè stata scippata del costoso Rolex Oyster da 7mila sterline che aveva sul polso da una persona con il volto coperto. Il raid è scattato intorno alle 12.10 in via Cesario Console. Alcuni passanti, accortisi di quanto stava accadendo, hanno tentato di bloccare il bandito che però è riuscito a fuggire in sella allo scooter guidato da un complice. La vittima, che per fortuna non ha riportato danni al di là del comprensibile spavento, ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Chiaia che ora sono sulle tracce dei due scippatori. Dopo 50 minuti, nella ...

sono state rapinate ieri indistinti episodi a Napoli. Il primo episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Cesario Console, nei pressi del lungomare. Una turista britannica di 82 ...in bikini sul lungomare di gallipoli Estratto da www.leggo.itin bicicletta con pareo e bikini su lungomare di Gallipoli, nonostante l'ordinanza comunale per la tutela del decoro urbano. Il video È quanto ha denunciato ...È quanto ha denunciato l' ex sindaco di Gallipoli , Flavio Fasano , che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il video delleche transitano in uno dei luoghi più frequentati di ...

Due turiste scippate in meno di un'ora a Napoli, un arresto Agenzia ANSA

Stavano passeggiando in centro a Napoli, in piazza Municipio, godendosi qualche giorno di vacanza e relax: brutta disavventura per due turiste serbe in città, conclusasi per fortuna con un lieto fine; ...L’inseguimento è questione di pochi istanti e gli “scorpioni” del nucleo radiomobile raggiungono e bloccano il ladro. Si tratta di un 23enne incensurato del quartiere Stella che è stato arrestato e ...