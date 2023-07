Ds Eintracht | 'Kamada? Stupito che sia saltata col Milan Sul suo futuro'

Commenta per primo Daichiè ancora alla ricerca della sua nuova avventura professionale dopo la fine della storia d'amore con l'Francoforte . Il nazionale giapponese aveva raggiunto un accordo con il Milan ma ...Nel frattempo però il patron della Lazio, dopo aver fallito un doppio assalto ae a Ricci , è ai dettagli per Sow dell'Francoforte. Mezzala o regista, in scadenza nel 2024, costerà ...Abbandonata la pista, negoziazione per l'intesa finale con Zakharyan Se la pista che porta a un giocatore dell'è molto calda, ce ne è un'altra che avrebbe portato a un ex del club ...

Krosche (ds Eintracht): “Sono sorpreso che sia saltato Kamada al Milan” Alfredo Pedullà

Il giapponese, finito nel mirino anche dei giallorossi, è ancora in attesa di scoprire la sua prossima squadra. Il direttore sportivo del club tedesco spiega: "Sono sorpreso che il trasferimento al Mi ...Calciomercato Lazio: colpo a sorpresa dall’Eintracht, arriva Ibrahima Sow a centrocampo, operazione da 15 milioni di euro. Maurizio Sarri è pronto ad abbracciare il nuovo rinforzo a centrocampo – ...