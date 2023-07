Droga | smantellata rete spacciatori extracomunitari a Castel Volturno

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Napoli , 26 lug. - (Adnkronos) -unadiche vendevasul litorale diad acquirenti della provincia di Caserta e del Basso Lazio. E' in corso un'operazione dei Carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana. I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata nella Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

