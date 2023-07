Droga | Gdf e Adm sequestrano 59 kg di cocaina a Livorno

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Le fiamme gialle die i funzionari dell’Agenzia delle dogane hanno sequestrato 59 kg dipura suddivisa in panetti. Arrestate 2 persone. Lo stupefacente era nascosto nella struttura interna di un contenitore che trasportava un carico alimentare proveniente dal Sud America. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

ROMA - Oltre 220 chilogrammi di hashish appena arrivati dalla Spagna sono stati scoperti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma presso un deposito ubicato a Giardini di Corcolle, riconducibile ...Una volta abbandonato il carico di, la motonave ha ripreso il largo in direzione della ... pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza', dice laLaimmessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 850 milioni di euro. L'intervento, condotto con numerosi mezzi aerei e navali, ha interessato il tratto di mare dell'Agrigentino.

Roma - Gdf sequestra 220 Kg di droga occultate su un camion. Due ... Paolo Gianlorenzo

Due arresti nell’operazione di Guardia di finanza e dei funzionari del reparto antifrode dell'ufficio Dogane del porto toscano ...Scoperti 59 chili di cocaina pura in un container in arrivo dal Sud America al porto di Livorno. La droga, suddivisa in decine di panetti, è stata rinvenuta durante un "controllo occasionale" nelle ...