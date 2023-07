Dottoressa aggredita da una paziente nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “Ennesima aggressione in studio di un medico. Questa volta è successo ad una collega medico di Castellammare di Stabia, nostra iscritta, ieri pomeriggio. Un’anzianacon cui si era perso il rapporto di fiducia e di cui già ad inizio mese era stata inviata al distretto la ricusazione si è presentata allo studio. In breve dalla discussione verbale si è giunti all’aggressione fisica a cui la collega non ha risposto nonostante la distruzione di vari ed importanti arredi ed attrezzature dello studio“. A riferirlo in una nota Raffaele D’Arco, segretario aziendale Asl NA 3 Sud del sindacato medici italiani, aggiungendo che “sono intervenuti, inutilmente, anche altri pazienti presenti in attesa. Solo dopo l’intervento dei carabinieri, il medico ha avuto necessità di presentarsi al pronto soccorso del locale ...