Dopo 14 anni cade il record di Pellegrini | O’Callaghan è la nuova regina dei 200 stile libero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Al Foro Italico di Roma Federicafu incoronata – per sempre – ladel nuoto italiano. Erano i Mondiali 2009, l’epoca dei supercostumi che pocofurono banditi dalla Federazione internazionale. Unache ancora doveva compiere 21aveva già conquistato un anno prima a Pechino il primo oro olimpico al femminile della storia del nuoto. Era già una star, a Roma divenne la Divina, soprattutto per quella gara dei 200 metriche probabilmente resta il manifesto della sua classe e potenza: 8 vasche nuotate in 1’52?98. Unmondiale rimasto imbattuto per 14, fino ad oggi: a superareci è riuscita l’australiana Mollie, una outsider ...