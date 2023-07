Donna trovata morta a Palermo | Francesca Marchione era rimasta intrappolata nell' ascensore bloccato tra 2 piani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Unadi 61 anni,, è statain un edificio in via Oreto adentro l'tra due.Incendi al Sud e tempeste al Nord,...

Una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta in un edificio in via Oreto a Palermo dentro l'ascensore, rimasto bloccato tra due piani. La donna, che viveva in quel palazzo da sola, sarebbe rimasta nell'ascensore per diverse ore. A chiamare i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo. La donna viveva da sola in casa. Quando è stata trovata dai militari e vigili del fuoco aveva una posizione tale da far presumere che sia morta nel tentativo di aprire con forza le porte dell'ascensore.

Una tragica scoperta è stata fatta a Palermo, dove una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta nell'ascensore di un edificio in via Oreto.