Donare sangue è un atto di generosità Ma lo è anche dare il consenso per condividere i nostri dati e i campioni biologici per fare progredire la ricerca

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «Devi vivere per il prossimo, se vuoi vivere per te» diceva Seneca, e noi siamo altruisti più di quanto immaginiamo. Doniamo alla scienza parti del nostro corpo, cellule, plasma, frammenti di storia familiare. La figlia dona un rene al padre in segreto, lui scoppia a piangere e resta senza parole X Leggi› Record di iscritti per la ...