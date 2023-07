Dnipro colpita da un missile ipersonico di Mosca Filorussi | “Controffensiva di Kiev a Zaporizhzhia | battaglie feroci”

approfondimento Bombardieri russi in volo,da missile ipersonico. LIVE FOTOGALLERY Twitter The White House Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Usa Weekly News, Joe Biden: "Ucraina ...Un missile ipersonico ha colpito la città dell'Ucraina centrale, mentre un altro è diretto verso Kiev, dove è scattato l'allarme. L'attacco è stato sferrato da 12 bombardieri strategici russi Tu 95 ...Le conseguenze dell'esplosione della diga La regione meridionale diè la piùe le comunità lungo la riva del fiume, ora dipendono esclusivamente dalla fornitura idrica delle ...

Ucraina, allerta aerea per attacchi missilistici: colpita Dnipro con un missile ipersonico - Russia: le truppe avanzano di 3 chilometri nel Luhansk - Russia: le truppe avanzano di 3 chilometri nel Luhansk RaiNews

L’invito del presidente Xi Jinping rivelato dal consigliere diplomatico del Cremlino. Potrebbe raggiungere anche l’India per in occasione del G20 | Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 26 l ...Oltre un milione di persone in Ucraina sta vivendo una grave carenza d'acqua dopo la distruzione della diga di Kakhovka: Save the Children stima che circa 310mila minori sono senz'acqua potabile e i r ...