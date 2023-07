Disinformazione e fake news Gasparri | Vice Presidente Senato | “Serve regolamentazione più stringente”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “I giganti del web devono rispondere al principio democratico. Occorre far pagare le tasse anche ai colossi del web e contrastare l’anonimato in rete., pertanto, unapiùper ostacolare e impedire il proliferare delleonline”. Lo ha dichiarato Maurizio Gasp

Sono fra i dati del terzo Rapporto Ital Communications - Censis "news in Italia. Il sistema dell'informazione alla prova dell'Intelligenza Artificiale ...commenta Il 34,7% degli italiani è convinto che ci sia un allarmismo eccessivo sul riscaldamento globale. E' quanto emerge dal Rapporto Ital Communications - Censis 'news in Italia'. Il 25,5% ritiene che l'alluvione di quest'anno sia la risposta più efficace a chi sostiene che si sta progressivamente andando verso la desertificazione. I ...... tecnologia, posizionamento globale rispetto ai competitor e vision al 2030 del Gruppo NHOA 10:00 -news in Italia - 3° Rapporto Ital Communications - Censis - L'Osservatorio ...

Editoria, il 26/7 presentazione Rapporto su Disinformazione e fake ... Agenzia CULT

E' quanto emerge dal Rapporto Ital Communications-Censis "Disinformazione e fake news in Italia". Il 25,5% ritiene che l'alluvione di quest'anno sia la risposta più efficace a chi sostiene che si sta ...Presentazione del Rapporto Censis-Ital Communications "Disinformazione e fake news in Italia. Il sistema dell'informazione alla prova dell'Intelligenza Artificiale" ...