Disinformazione e Fake News Colotta | Ital Communications | L’AI buon potenziale ma unita alle abilità umane”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Il terzo Rapporto-Censis offre uno spunto di riflessione sull’Intelligenza Artificiale, che rappresenta una grande opportunità per il futuro, in tutti i campi. Occorre tuttavia che, nel contrasto, le sue potenzialità vengano sfruttatemente

... tecnologia, posizionamento globale rispetto ai competitor e vision al 2030 del Gruppo NHOA 10:00 -news in Italia - 3° Rapporto Ital Communications - Censis - L'Osservatorio ...... tecnologia, posizionamento globale rispetto ai competitor e vision al 2030 del Gruppo NHOA 10:00 -news in Italia - 3° Rapporto Ital Communications - Censis - L'Osservatorio ...Per non parlare dellenews, lae la produzione di massa di testi di dubbia qualità, sufficienti a inondare il web, con conseguenze non ancora prevedibili. Squillace in questo ...

Editoria, il 26/7 presentazione Rapporto su Disinformazione e fake ... Agenzia CULT

Sui social appaiono sempre più informazioni non scientificamente verificate relative agli eventi climatici estremi ...Mercoledì 26 luglio, dalle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica in via della Dogana Vecchia, 29, a Roma, si terrà la presentazione del Terzo Rapporto It ...