Dirty Dom non ha dubbi | “Sono la pu**anella di Rhea? Sì | ed è fantastico”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La crescita del personaggio di Dominik Mysterio è una delle cose migliori che la WWE abbia fatto da molto tempo a questa parte, secondo i fan. La coppia conRipley continua a funzionare a meraviglia, dato che la loro storia d’amore fittizia è andata avanti fino al punto che molti fan credono si sia spinta anche nella vita reale. Dominik è recentemente apparso in un podcast dove ha risposto alle domande dei fan. Un bambino di 11 anni ha posto aDom una domanda piuttosto pittoresca, ovvero: “Ehi Dominik, come ci si sente a essere la puttanella diRipley?”. Dominik è scoppiato a ridere dopo la domanda e ha risposto nel modo più perfetto al giovane fan, chiarendo che si sente benissimo a stare con, e chemolto amici: “Oh amico, è una sensazione fantastica, in realtà. È ...