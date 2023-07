Diretta Lazio - NK Bravo | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AURONZO DI CADORE - Il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo sta per terminare. Lasi prepara all'ultima amichevole, in scena allo Zandegiacomo contro gli sloveni dell'NK(prima divisione). ...

AURONZO DI CADORE - Il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo sta per terminare. Lasi prepara all'ultima amichevole, in scena allo Zandegiacomo contro gli sloveni dell'NK Bravo (prima divisione). Altro test importante dopo aver giocato contro Auronzo, Primorje e Triestina.

Mercoledì 26 luglio, ore 18.00 Stadio Zandegiacomo - Auronzo di Cadore Amichevole pre-campionato FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, ...