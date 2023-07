Digit’Ed conclude l’operazione di acquisto di 24ORE Business School

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 luglio 2023), società controllata dal fondo italiano Nextalia e partecipata da Intesa Sanpaolo, perfezione il closing per l’acquisizione disi è conclusa, in linea con quanto comunicato lo scorso 19 luglio, con l’acquisizione del 100% del capitale dal fondo Palamon Capital Partners. Con questa operazione, coerente con il proprio piano di crescita,si conferma come il polo italiano della formazione d’eccellenza per aziende, istituzioni e persone.è una realtà storica della formazione in Italia, fondata nel 1994 dal Gruppo Soleè poi stata ceduta nel 2017 al fondo di investimento inglese Palamon Capital Partners che ne ha favorito una crescita ...