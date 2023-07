Digitale | nasce ArubaKube | spin-off Politecnico di Torino e nuovo polo eccellenza Cloud Native

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sarà undi innovazione per attrarre esperti del settore ed essere riconosciuta come un’azienda italiana punto di riferimento per giovani talenti-off deldidiper lo sviluppo. Ad annunciarlo è Aruba spiegando che la nuova unit punta a realizzare progetti di ricerca e sviluppo in ambitoopen source alimentando le community e fornendo supporto di livello enterprise alle aziende. Il più grandeprovider italiano e attivo tra l’altro nei servizi PEC e registrazione domini, ha sottolineato cheè looff del ...

Sarà un nuovo polo di innovazione per attrarre esperti del settore ed essere riconosciuta come un'azienda italiana punto di riferimento per giovani talentiArubaKube , spin - off del Politecnico di Torino e nuovo polo di eccellenza per lo sviluppo Cloud Native . Ad annunciarlo è Aruba spiegando che la nuova unit punta a realizzare progetti di ...... progetto dedicato alla sicurezzacoordinato proprio dal Mim con il partenariato di alcune ... Da quil'Agenda Sud con cui abbiamo individuato 240 scuole che sono quelle maggiormente a ...Giochi Enigmap: la risposta ad un mondo in evoluzione Enigmapnel marzo 2020 allo scopo di ... I giochi proposti, arricchiti dalla dimensione, non solo intrattengono, ma stimolano la ...

Digitale, nasce ArubaKube: spin-off Politecnico di Torino e nuovo ... Adnkronos

Sarà un nuovo polo di innovazione per attrarre esperti del settore ed essere riconosciuta come un’azienda italiana punto di riferimento per giovani ...Bologna, 25 Luglio 2023. Il portale immobiliare Wikicasa, uno degli operatori più importanti per chi deve cercare casa e per i professionisti che ...