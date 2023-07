Diciannove medaglie per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Giovanile

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tra i protagonisti della manifestazione sono rientrati Matteo Vasarri e Gabriele Mealli con quattro ori a testa Dieci ori, otto argenti e un bronzo per laalEstivo. La manifestazione è andata in scena a Livorno e ha riunito i migliori nuotatori di tutta la Toscana che, nel corso della stagione, sono riusciti a conseguire le qualificazioni nelle diverse specialità, con la società aretina che ha schierato una numerosa squadra con ben ventiquattro ragazzi e ragazze. Lee i positivi risultati cronometrici individuali hanno permesso alladi assestarsi ai vertici delle classifiche generali nelle diverse fasce d’età, con un ottavo posto tra ventitré società della ...

... come dimostrano led'argento in Coppa Campioni 1973 (fu sconfitta dal CSKA Mosca) e 2015 (... In bacheca conta bennazionali, quattordici coppe di Slovenia, tredici titoli Mevza (il ...Al termine della competizione gli atleti della Scuola Karate Fubine sono saliti sul podio pervolte, consentendo alla società di conquistare la coppa del secondo posto per società, dietro ...E lo ha intuito Castagnetti fin da subito: l'argento ai Giochi di Atene nel 2004 e proseguita conmondiali e dueolimpiche. Sarà proprio dopo quel primo successo olimpico,...

Diciannove medaglie per la Chimera Nuoto al Campionato ... Teletruria.it

Una splendida e forte e costante Sofia Raffaeli ha vinto ancora una volta la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica. Il Fenomeno e Giovanissima Azzurra prosegue a collezionare eccezionali successi e ...Plovdiv – È un’Italia in grande spolvero quella che, sulle acque del Maritza River di Plovdiv ai Mondiali di Canottaggio Under 23, in Bulgaria, al termine della terza giornata di gare si appresta a di ...