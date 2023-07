Diablo IV | Ecco perchè l’inventario non verrà esteso

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 26 luglio 2023)IV, il nuovo action RPG di Blizzard Entertainment, ha catturato l’attenzione di numerosi giocatori con il suo oscuro e coinvolgente mondo. Tuttavia, uno degli aspetti meno apprezzati della nuova avventura èlimitato, che può diventare rapidamente un problema per i giocatori. Per affrontare questa sfida, Blizzard ha rilasciato l’Update 1.1.1, che introduce un deposito come soluzione temporanea. Scopriamo cosa c’è dietro a questa scelta e quali sono le prossime novità in arrivo.IV – Gamerbrain.net: un ostacolo per i giocatori diIV Uno dei feedback più comuni dei giocatori diIV riguarda la dimensione ridotta del, che tende a riempirsi rapidamente. Affrontare mostri, esplorare dungeon e raccogliere ...