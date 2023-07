Di Veroli | un argento che brilla | ' Ci rifaremo nella gara a squadre'

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Doveva essere il futuro della spada azzurra, a 22 anni da compiere il 18 agosto è già ilntissimo presente. Davide Diai Mondiali di Milano ha messo in scena un'altra giornata da ...

Mondiali, derby italiano: la Volpi è d'oro,per la Errigo . Fioretto dei miracoli: Milano si accende d'oro . Mondiali di scherma di Milano: il programma del 27 luglio . Mondiali, derby ......(ITA) b. Antikiewicz (Pol) 15 - 4 Borel (Fra) b. Vismara (ITA) 14 - 13 Cuomo (ITA) b. Freilich (Isr) 15 - 9 Leggi anche La spada femminile regala le prime medaglie azzurre: Santuccio d',...Spada femminile: Santuccio d', Navarria di bronzo. Per la Santuccio si tratta della prima ... Davide Die Federico Vismara . Nella prova di fioretto ci saranno invece in gara 4 azzurre ...

Mondiali scherma: argento per Di Veroli nella spada maschile Quotidiano Sportivo

Il 21enne romano battuto in finale dall’ungherese Koch: “C’è tanto rammarico, ma sono consapevole di aver dato tutto” ...L’Italia sorride anche con la spada maschile, che festeggia l’argento di Davide Di Veroli, fermato solo in finale dall’ungherese Mate Tamas Koch con il punteggio di 14-10. Per il 21enne romano delle ...