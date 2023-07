Di fronte alla crisi climatica abbiamo due strade | restare apprendisti stregoni o agire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) di Isabella Pratesi* Vi ricordate il cartone animato di Walt Disney “l’apprendista stregone”? Quando sulle note di una fantastica colonna sonora, Mickey the mouse, dopo aver tentato di dominare ramazze e catini, si trova all’improvviso in balia di eventi inarrestabili e fuori controllo? Bene quella di Topolino incapace di invertire quello che lui stesso aveva con leggerezza e follia avviato, è stata l’immagine che mi è balzata in testa ieri mattina leggendo le notizie sui giornali: ramazze, catini ed elefanti rosa hanno acquisito le ben più drammatiche sembianze di roghi inarrestabili, chicchi di grandine grandi come pesche, tempeste di vento di portata apocalittica, ondate di calore al limite della sopportazione umana e, come se non bastasse, eventi prima sconosciuti al grande pubblico come supercelle temporalesche e downburst. Quella preoccupante...