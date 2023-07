Deve scontare 5 anni per furto | arrestato dalla polizia di Asti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ieri gli operatori della Squadra Mobile della Questura dihanno eseguito un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 56enne rintracciato presso la sua abitazione in. L'uomo era ...

Asti - Ieri gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Asti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 56enne rintracciato presso la sua abitazione in Asti, ...Ieri gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Asti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 56enne rintracciato presso la sua abitazione in Asti. L'uomo era ...Del Pretesei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di reati legati agli stupefacenti . Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall' Ufficio Esecuzioni ...

Esibisce un documento falso, poi si scopre che deve scontare 8 mesi FerraraToday

Devi prenotare il volo per le tue vacanze estive Su Vueling trovi offerte esclusive e promozioni da non perdere, che ti permettono di risparmiare notevolmente! (ANSA) ...