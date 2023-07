Desigual Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Colorato, eclettico e autentico sono le caratteristiche principali del marchio, che ogni giorno viene scelto da migliaia di clienti che desiderano dare un tocco di originalità al proprio guardaroba. Nata negli anni Ottanta a Barcellona, nel corso dei decenni la società ha assorbito sempre di più il carattere frizzante dei popoli mediterranei, per poi esprimerlo nelle sue sei linee di moda, in ben 107 Paesi nel mondo. Se desideri intraprendere una carriera in questa realtà multiculturale, al momento è possibile grazie alle numerose offerte di lavoro attivate da, alcune delle quali presenti in Italia. : l’Azienda Prima ancora di dar luce al marchio, l’attuale presidente Thomas Meyer era proprietario di due negozi di abbigliamento usato a Barcellona. Nel 1983, trovandosi con delle rimanenze invendute ...