(Di mercoledì 26 luglio 2023) Merihè uno dei difensori di cui tanto si è parlato in orbita Inter. Il giocatore si trova in una situazione particolare con l’Atalanta, lo dice Massimiliano Nebuloni da Sky Sport. SUL PIEDE DI PARTENZA – Merihsidaa Zingonia dove l’Atalanta sta svolgendo il ritiro agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il rapporto con l’tore è ai minimi storici, la partenza in questa sessione di mercato è certa e il calciatore stando una nuova. L’Inter è tra le possibili squadre interessate, anche se i bergamaschi non accetteranno qualsiasi formula per la cessione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Poi sidi arrivare a Trubin , ma non è facile '. Per Sommer, l'Inter ha in mente di spendere ... Sappiamo cheè stato attenzionato, ma non è per ora una priorità ". Nel caso in cui il ...Tra i difensori manca il turco Merih: non è convocato per scelta tecnica, sarà ceduto; l'Atalanta è indi un difensore e i nomi caldi in questo senso sono quelli di Becao dell'Udinese e ...... mister Gasperini si prepara a salutare tre difensori: Palomino è ormai a un passo dal Cagliari, Okoli dal Monza eè ancora indi una squadra ma 'al 101% non rimarrà a Bergamo', come ...

Demiral cerca una sistemazione. Si allena ormai da solo – Sky Inter-News.it

Tra i profili cercati dall’Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, c’è anche quello del sesto centrocampista. Secondo SportItalia il nome più probabile resta sempre quello di Me ...Un difensore per Gian Piero Gasperini. L'Atalanta cerca un innesto per rinforzare il proprio pacchetto arretrato soprattutto dopo la vicenda legata a Merih Demiral. Il centrale di fatto, ...