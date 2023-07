Delphine del Belgio copia Kate Middleton | senza nasconderlo

Leggi su amica

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è un’indiscussa icona di stile. I suoi outfit vengono presi come modello non solo dalle persone comuni ma anche dalle altre royal. L’ultima a prendere ispirazione dalla principessa del Galles è statadel. La sorellastra di re Filippo, figlia «illegittima» dell’ex sovrano Alberto e da lui riconosciuta solo nel 2020, ha partecipato alla festa nazionale, lo scorso 21 luglio, per celebrare i dieci anni sul trono del fratello. E, in tale occasione, ha sfoggiato un abito che non nasconde l’ammirazione per la principessa britannica.e la passione per i dress coat Tra i marchi di fabbrica dici sono i ...