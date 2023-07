Delega fiscale | la maggioranza riprova a tagliare le sanzioni e allargare le sanatorie Italia viva supera a destra | “Scudo penale più ampio”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Della nuova paceevocata da Matteo Salvini ovviamente non c’è traccia. In compenso con gli emendamenti allapresentati in commissione al Senato laleper le imprese che saranno escluse dal nuovo concordato preventivo biennale perché colpevoli di aver frodato l’erario. E cerca di eliminare ilper chi aderisce all’adempimento collaborativo, il regime di interlocuzione preventiva con l’Agenzia delle Entrate ora riservato ai grandi gruppi ma che il governo punta ad estendere anche a pmi e addirittura persone fisiche. Ma il dato politico che salta all’occhio, scorrendo il fascicolo delle proposte che saranno esaminate in settimana, è l’avvicinamento di...

La sovrapposizione con laIl nuovo slittamento è dovuto al fatto che la commissione Finanze è impegnata nell'esame del Ddldi riforma, che entro il 4 agosto dovrà ...ROMA - Una fuga in avanti spropositata. Nei toni, per il dito puntato contro l'Agenzia delle entrate. Ma anche nei tempi, perché lavive ore delicate in Senato . E se si aggiunge che l'iniziativa della discordia - un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impedisce al Fisco di ricorrere in appello - è stata ...Estratto dell'articolo di Giuseppe Colombo per 'la Repubblica' agenzia delle entrate Un attacco frontale all'Agenzia delle entrate. Messo nero su bianco, in un ordine del giorno allaall'esame della commissione Finanze del Senato. ...

Più controlli sul conto corrente con la delega fiscale, ecco chi è a rischio Money.it

Non sono penalmente responsabili gli amministratori senza deleghe e che non hanno sottoscritto le dichiarazioni fiscali che contengono fatture relative ...Abbiamo bisogno di uno Stato meno burocratico, meno pesante, le aziende devono dedicarsi al 'core business', non agli adempimenti.