De Siervo | “La radio pone le basi per la creazione del canale della Serie A”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La LegaA ha svelato la suaufficiale:TVA con RDS, realizzata in partnership tra la LegaA e RDS 100% Grandi Successi. Tanti nomi di spicco del panorama giornalistico italiano presenti, tra cui Marco Cattaneo e Sandro Piccini. Queste di seguito le parole dell’Amministratore DelegatoA, Luigi De: “Con il lancio diA con RDS, la nostra offerta di contenuti si arricchisce di un altro importante tassello. Siamo la prima Lega calcistica in Europa ad avere unaufficiale, un progetto cheleper la possibiledel...

...la prima Lega calcistica in Europa ad avere unaufficiale, un progetto che pone le basi per la possibile creazione del canale della Serie A", ha detto l'ad della Lega Serie A, Luigi DeDe: sempre più autonomi con i contenuti 'Con il lancio diSerie A con RDS, la nostra offerta di contenuti si arricchisce di un altro importante tassello. Siamo la prima Lega calcistica ...Commenta per primo L'amministratore delegato della Serie A Luigi Deha parlato del nuovo progetto del nostro campionato, ovvero il canalein collaborazione con RDS: 'La Serie A diventa attiva. Tutti i giorni dell'anno 17 ore al giorno. Arriva e parte oggi ...

La Serie A presenta la sua Radio TV con Rds. De Siervo: sempre ... Primaonline

RDS 100% Grandi Successi e Lega Serie A presentano la prima Radio TV di una Lega di calcio in Europa: da sabato 19 agosto sarà on air la nuova emittente radiovisiva dedicata a tutti gli appassionati ...Dal 19 agosto, 7 giorni su 7 di trasmissioni, con programmi in diretta dalle 7 alle 24. E' stata presentata stamani Radio TV Serie A con RDS, la radio nata dalla partnership tra la Lega Serie A e Rds ...