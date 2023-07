De Martino la considera una cretina E a letto | Fabrizio Corona | bomba su Belen

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il gossip in questi giorni è dominato dal caso che riguardaRodriguez e Stefano De, che si sono nuovamente lasciati. Non lo hanno confermato ufficialmente, ma è sotto gli occhi di tutti. E gli attacchi delle rispettive sorelle ai due ex non lasciano spazio a dubbi. E ci si interroga: cos'è successo, questa volta? Di sicuro c'è cheè già stata paparazzata tra le braccia di un altro uomo, circostanza che le è anche costata una serie di attacchi e critiche. Ed ecco che sulla vicenda piomba, l'ex re dei paparazzi, che sul suo canale Telegram dà la sua versione dei fatti. "La verità è che Stefano Deè tornato conper l'interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per ...

Da giorni, sta tenendo banco la "questione Belen Rodriguez e Stefano De Martino". I due, dopo l'ennesima riappacificazione, si sono lasciati di nuovo e la showgirl è ...Secondo gli ultimi gossip la love story tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non sarebbe come sembra dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino.