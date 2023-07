De Luca contro i quiz a Medicina | E’ un marchettificio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Dobbiamo fare una battaglia nazionale per eliminare il numero chiuso nelle facoltà e per eliminare questa situazione barbarica che riguarda iper entrare nella facoltà di”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine della conferenza stampa di presentazione della piattaforma di assistenza psicologica agli universitari. “E’ una cosa vergognosa – ha detto De– dal punto di vista delle famiglie, perché per preparare i corsi di formazione, per andare a fare l’esame, le famiglie che possono, spendono fino a 5.000 euro, e al di là di questo proprio il meccanismo deiè assolutamente demenziale. Con questo sistema migliaia di giovani in Italia fanno iper iscriversi alle facoltà, vengono bocciati ai, li ...