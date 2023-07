Daredevil | Born Again | ecco cosa sappiamo

(Di mercoledì 26 luglio 2023)alcune news su. La serie sarà divisa in due parti, con diverse linee narrative e vietata ai minori Nonostante la difficile situazione che sta vivendo il mondo del cinema, attanagliato dallo sciopero degli attori, che si è sommato a quello degli sceneggiatori, in corso già da alcuni mesi, abbiamo ancora la possibilità di ricevere importanti news dedicate a film e serie tv. L’ultima in ordine di tempo è. La serie, che dovrebbe uscire nel 2024, sarà probabilmente composta da due parti. Le news di Daniel Ritchman Sarebbe stato Daniel Ritchman, celebre scooper a dare la notizia. Secondo le sue parole,sarà composta da 18 episodi, lunghi tra i 45 ed ...

