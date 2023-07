Danso | la distanza tra il Napoli e il Lens è ancora ampia | pista bloccata CorMez

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilha la necessità di sostituire Kim Minjae, partito per il Bayern Monaco già da diversi giorni. De Laurentiis vuole definire la rosa entro il 12 agosto, quando finirà il ritiro in Abruzzo. Il Corriere del Mezzogiorno dà alcuni aggiornamenti sui movimenti di mercato delper la difesa. La priorità del club resta Kilman, centrale del Wolverhampton. Ilè convinto di riuscire a convincere i Wolves ad abbassare le loro pretese sul difensore, soprattutto giocando sul fattore tempo. “La prima scelta è Kilman del Wolverhampton, ilnon ha intenzione di mollare, segue la strategia dell’attesa per arrivare all’obiettivo, è convinto che possa abbassare le pretese del club inglese, che chiede 40 milioni di euro, giocando sul fattore tempo”. L’affare resta, però, complicato. Perciò il ...