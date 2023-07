Il 26 enne ha grandi margini di miglioramento ma ha già stupito in Premier League, tanto che per strapparlo alla Premier, i Wolves chiedono più di, almeno 40 milioni. C'è anche la soluzione che ...Commenta per primo Napoli a caccia del dopo Kim. C'è da trovare il difensore centrale e insembra essercidel Lens. C'è anche un piano B, come raccontato oggi dal Mattino , che sarebbe Kilman , ma nessun segnale da Wolverhampton. Altri due nomi in lizza, cioè il greco Mavropanos ...Il punto sulla ricerca del nuovo difensore centrale: il prediletto è Max Kilman, 26 anni, inglese del Wolverhampton valutato 40 milioni. A seguire: Kevindel Lens, 24 anni, entrato - uscito - rientrato nella lista e valutato una trentina di milioni. E ancora: Josip Sutalo, 23 anni, croato della Dinamo Zagabria che piace anche a Fiorentina e ...

Il Napoli cerca un difensore: Danso è in pole, ma ci sono alternative Goal.com

ForzAzzurri.net - Il Mattino - Danso in pole, per il difensore si è mosso anche Garcia: è il successore ideale. L'edizione odierna del quotidiano, ha svelato l'interesse di ...Dalla Val di Sole il Napoli torna con qualche dubbio in meno. La ricerca di De Laurentiis e Chiavelli, con la collaborazione di Micheli e Meluso, ha portato a ridurre il numero dei pretendenti ...