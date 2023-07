Daniela Santanchè | la difesa in Senato | “Sull' avviso di garanzia ho detto la verità | gli altri mentono

Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della discussione della mozione di sfiducia verso il Ministro del Turismo,Santanché, al Senato. "si deve dimettere, è una ...Ma dovrebbe sapere che il fatto di non averlo ricevuto non significa che un'indagine in corso non ci sia La ministra del Turismo,, è tornata in aula al Senato a difendersi contro la ...... presenti in Aula per discutere della mozione di sfiducia individuale al Movimento Cinque Stelle contro. Ettore Licheri , ex capogruppo dei pentastellati a Palazzo Madama, non è ...

Santanchè in aula al Senato: "Su avviso garanzia ho detto la verità" Sky Tg24