Daniela Santanchè | il Senato respinge la mozione di sfiducia | Iv e Azione non hanno partecipato al voto

L'Aula del Senato ha infatti respinto la mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismopresentata dal Movimento 5 stelle. I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e ...Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro del Turismopresentata dal Movimento 5 stelle. I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e nessun astenuto. Hanno votato a favore M5s, Pd e Avs, mentre Az - Iv non ha partecipato al voto. ...Quando un ministro è coinvolto in un'indagine come quella che ha coinvoltoSantanché dovrebbe essere chiaro a tutti che non può ricoprire il ruolo di ministra. Quando poi si mente al Paese e ...

Respinta con 111 "no" la mozione di sfiducia a Daniela Santanché. Lei: "Una bellissima giornata" RaiNews