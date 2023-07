Damiano dei Maneskin sputa sul palco al concerto di Roma | la spiegazione del cantante

Damiano dei Maneskin, furia a San Siro: "Prima che scrivete caz*** su TikTok..." Corriere dello Sport

Giorgia Soleri avvistata al concerto dei Maneskin a San Siro (Foto) Nonostante la sua storia con Damiano David sia giunta al capolinea, l’attivista non smette di… Leggi ...ANCONA - Attenzione, pezzi pericolanti. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa ad Ancona in via Damiano Chiesa per rimuovere delle parti pericolanti da dei balconi di ...