Dalla Russia alla Bolivia | così avanza la diplomazia dei droni iraniani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Con istituti dell’Islam e nuove moschee, glistanno conquistando la. E questa settimana il governo di Teheran ha siglato un accordo con l’esecutivono che prevede una cooperazione completa nel settore militare. I ministri della Difesa Edmundo Novillo e Mohamad Reza Ashtiani hanno firmato un trattato a Teheran a favore della sicurezza di entrambi i Paesi. Per il ministro iraniano “i Paesi dell’America del sud hanno un luogo molto speciale nella politica estera e di difesa dell’Iran perché sono in un luogo speciale per la politica estera e di difesa dell’Iran dovutolocalizzazione in una zona molto sensibile”. Secondo una comunicazione dell’Istituto di Studi per la guerra (Isw) con sede a Washington, questo accordo include la consegna di...