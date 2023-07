Dal 17 luglio è arrivato lo psicologo in Banca di Italia Per due anni un centro di ascolto su appuntamento

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dal 17nella sede centrale delladie anche in quella di Ivass, l’autorità di vigilanza per le assicurazioni, loa disposizione dei dipendenti che vogliano rivolgersi a un professionista sia per la sofferenza sul lavoro che per quella personale. Il servizio funzionerà sue già tante sono state nei primi giorni le richieste di incontro. Ad occuparsi dell’organizzazione di quello che è stato definito nelle procedure di appalto un “servizio biennale diper i dipendenti” è una società milanese, “JOINTLY – Il Welfare condiviso Srl”, che offre soluzioni per il “corporate wellbeing” e in questo caso uno “sportello die orientamento per supportare il dipendente in situazioni di ...