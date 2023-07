Dal 1° ottobre parte il carrello spesa anti-inflazione

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ROMA – Partirà dal prossimo 1°l’iniziativa concordata con la grande distribuzione per undellacon prodotti a prezzi calmierati. “È in corso la riunione con gli operatori della distribuzione, seguirà quella con i produttori, per sottoscrivere un protocollo volto a offrire per un trimestre,-dicembre 2023, una serie di prodotti a uso alimentare e non, a prezzi calmierati”, spiega il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy e presidente del Cncu, Massimo Bitonci. L’iniziativa “ha l’obiettivo di contenere gli aumenti dei prodotti di prima necessità per minimizzare l’impatto del potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle a basso reddito, e prevenire che l’attuale spinta inflattiva diventi strutturale”. Il protocollo, che si chiama “Trimestre ...