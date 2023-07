Da Leo Messi a Morata | gli acquisti big del calcio Ecco quanto guadagnano

Erano otto anni chenon realizzava una doppietta con il suo piede debole, e nel suo caso ... Dopo i festeggiamenti con i compagni,esulta anche con David Beckham , tra l'altro in modo ...Dopo aver conquistato il suo primo titolo mondiale ed aver chiuso la sua esperienza parigina con all'attivo 16 gol,ha iniziato la sua nuova vita a Miami e lo ha fatto alla grande. La ...Commenta per primo Altro giro e altri gol per, che nella notte è stato protagonista della vittoria dell'Inter Miami contro l'Atlanta United . In attesa del debutto in MLS, La Pulce ha fatto una doppietta nel 4 - 0 in Leagues Cup, una ...

Con l'Arabia a dominare le prime pagine, alcune operazioni sono passate quasi inosservate nel calciomercato estivo. La querelle attorno all'avanti spagnolo e il milionario passaggio della Pulce in Ame ...E' Messi-mania a Miami, dopo la punizione negli ultimi minuti con il Cruz Azul l'attaccante argentino mette a segno due reti contro l'Atlanta United in 22 minuti. Intanto l'arrivo in Florida dell'ex f ...