Da che parte stanno | Saviano fa il martire | furia contro il governo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Robertofa il, denuncia la censura ai suoi danni e passa al contrattacco mentre il Pd porta il caso nientemeno che in Commissione Antimafia. Insomma, l'ad della Rai Sergio era stato chiaro: il programma dello scrittore di Gomorra non si farà per scelta aziendale, ma tant'è. "chiudendo un programma – commentacon La Stampa - e nello stesso giorno attaccano don Ciotti: è evidente da chestia il" è la reazione rabbiosa per la cancellazione di Insider. "Era già stato tutto presentato il 7 luglio con un mio video - precisa il giornalista - e c'era già il processo a cui Salvini mi ha costretto per averlo chiamato 'ministro della Malavita', con un'espressione di Gaetano Salvemini (..). Quindi è solo un pretesto" evocare il Codice etico per ...

A volte basta uscire dalla propria comfort zone per scoprirela felicità è ancora presente da qualchee sta a noi scoprire il modo per acciuffarla. La protagonista di Tuesday Club - Il talismano della felicità , commedia romantica in onda questa sera ...Con l'introduzione della nuova API per la temperatura cutanea ,fadel nuovo programma Samsung Privileged Health Software Development Kit (SDK), i partner di tere parti avranno accesso a ...Il corpo era stato trovato lo scorso lunedì sera dall'equipaggio di un tenderstava portando ... ma non era stata escluso l'ipotesi di un investimento dadi un motoscafo. La prima mano, le ...

L'ira di Saviano dopo la cancellazione del suo programma in Rai ... Open

Roma, 26 lug. (askanews) - Sempre più dalla parte degli animali. La Giostra Cavalleresca diSulmona, uno dei luoghi più incantevoli dell'Abruzzo, prosegue il suo viaggio nel tempo e nelle tradizioni, m ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...