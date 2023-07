D18 | Chiusa per una notte uscita svincolo Fiano Romano

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire la demolizione di tralicci dismessi per conto Terna, dalle 23:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 luglio, sarà chiuso lodi, in entrata in entrambe le direzioni A1 Milano-Napoli e Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e inper chi proviene da Roma/G.R.A.. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto. Contestualmente, saràl’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e, verso la A1 Milano-Napoli. (Com/Red/Dire)