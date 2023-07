Cultura | “Salva la tua lingua locale” | contest aperto fino al 18 settembre

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Pubblicato il Bando delnazionale dedicato ai dialetti, “la tua”: la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 18. Il concorso si articola in sette sezioni: poesia (edita ed inedita), prosa (edita ed inedita), teatro inedito, fumetto edito e il premio ‘Tullio De Mauro’ intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di ‘la tua’) e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari). La principale novità introdotta nell’undicesima edizione riguarda la sezione ‘Musica’ che seguirà un percorso autonomo dal Bando alla cerimonia di premiazione: una scelta voluta dall’organizzazione per valorizzare ancor di ...

... lascia il cane in auto sotto il sole: intervento della Polizie chel'animale e denuncia la ... Sul posto i poliziotti hanno trovato in effetti […] Agenda Alassioe Spettacoli ...Un istante fatale per decidere, una manovra d'emergenza chele vite dei piccoli e che non ...Nell'ambito di 'Teatro in Terra Astesana 23' si conclude la rassegna 'Antignano_ Estate &2023'......sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualitàe ... quattro ragazzi in difficoltà tra le onde: interventovita dei vigili del fuoco

Cultura, "Salva la tua lingua locale": contest aperto fino al 18 ... Il Denaro

Pubblicato il Bando del contest nazionale dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale”: la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 18 settembre. Il concorso si articola in sette sezioni: ...Biglietti in vendita sul circuito BoxOfficeSicilia Due affermati personaggi del mondo della cultura italiana, un direttore d’orchestra e uno scrittore, si incontrano, passeggiano e improvvisamente dis ...