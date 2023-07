(Di mercoledì 26 luglio 2023) CRYSky western ore 23.40 conEastwood, Dwight Yoakam e Natalia Traven. Regia diEastwood. Produzione USA 2021. Durata: 1 ora e 44 minuti LA TRAMA Mike (Eastwood) è un ex campione di rodeo che deve pagare un debito col suodatore di lavoro, un ranchero del New Mexico. Per sdebitarsi l'anziano Mike deve andare in Messico e prelevare il figlio decenne del ranchero (il padre non vuole che stia colla madre, una bagasciona mafiosa). Mike va, preleva il ragazzino (molto riottoso) e inizia con lui la strada per gli USA. Che però si rivela molto più lunga e accidentata del previsto (la strana coppia ha presto alle spalle gli sgherri della bagasciona). Ma intanto il piccolo s'affeziona alla scorta (ha capito presto che Mike è di gran lunga il più pulito degli altri adulti ...

Cry macho, il vecchio Clint ritorna a casa

