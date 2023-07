Cristina Scuccia su L’Isola dei Famosi 2023 | “È stata tosta”

La cantante sicula,, ex vincitrice di The Voice Of Italy nel 2014, ha parlato della sua recente avventura all' Isola dei Famosi , il reality show targato Mediaset in cui ha partecipato come naufraga . ...Brutte notizie per. A detta di chi, come Alessandro Cecchi Paone , ha condiviso con lei l'esperienza dell' Isola dei Famosi , il suo futuro è tutt'altro che roseo. 'Passa dal reality ad un talent come ...E' bizzarro davvero vedere un'ex suora trasformata in donna di spettacolo...'e la sentenza del giornalista: 'Non durerà molto in tv' Alessandro Cecchi Paone , dopo aver letto ...

Cristina Scuccia torna a parlare dell'esperienza all'Isola dei Famosi ... Tag24

Cristina Scuccia risponde alle curiosità dei suoi fan e rivela quali sono state le prove più difficili che ha dovuto affrontare sull'Isola.