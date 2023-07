Cristina Scuccia e i retroscena de L’Isola | “Le trappole del programma”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 luglio 2023) A un mese dalla finale dedei Famosi,ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. L’ex naufraga ha rivelato di aver sofferto per la noia e il troppo tempo passato senza far nulla a Cayo Cochinos.ha poi parlato delle ‘’ che ha trovato nel reality e della sua difficoltà nel non cadere nelle provocazioni degli altri concorrenti.sulla sua esperienza adei Famosi. “In realtà non si può parlare di divertimento adei Famosi. Perché è un’esperienza dura a livello mentale e fisico, provi la vera fame e poi sei distante da tutti i tuoi riferimenti. Poi una cosa difficilissima da sostenere è il tempo. Avevamo un sacco di tempo a disposizione, ma non avevamo ...